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«РИА Новости» узнали об обысках по делу Иванова по нескольким адресам

Ведомости

Обыски, связанные с делом замминистра обороны Тимура Иванова, продолжаются по нескольким адресам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Места проведения обысков собеседник агентства не уточнил. РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что они идут в Ставропольском и Краснодарском краях, в мероприятиях участвуют сотрудники ФСБ.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. По данным ТАСС, после этого министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя. Суд также арестовал еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.

Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает. 

Адвокат Иванова рассказал «Ведомостям», что подсудимому вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. ТАСС со ссылкой на источник писал, что денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. По данным агентства, суд также арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его семьи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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