«РИА Новости» узнали об обысках по делу Иванова по нескольким адресам
Обыски, связанные с делом замминистра обороны Тимура Иванова, продолжаются по нескольким адресам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. По данным ТАСС, после этого министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя. Суд также арестовал еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.
Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает.
Адвокат Иванова рассказал «Ведомостям», что подсудимому вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. ТАСС со ссылкой на источник писал, что денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. По данным агентства, суд также арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его семьи.