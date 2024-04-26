«РИА Новости» узнали об обысках по делу Иванова по нескольким адресам

Адвокат Иванова рассказал «Ведомостям», что подсудимому вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. ТАСС со ссылкой на источник писал, что денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. По данным агентства, суд также арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его семьи.