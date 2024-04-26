МВД предупредило о новой мошеннической схеме в преддверии 9 мая
В преддверии 9 мая мошенники разработали новую схему хищения денег у ветеранов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, злоумышленники специально ко Дню Победы создали ресурсы, на которых сообщается о положенных ветеранам выплатах в размере от 50 000 до 300 000 руб. Условием получения такой выплаты является оплата комиссии и введение данных банковской карты.
«При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться, – на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства», – рассказала Волк.
Это очередная мошенническая схема, подчеркнула она. Волк призвала не терять бдительность и предупредить об обмане пожилых родственников.
Ранее МВД предупреждало об активизации мошенников в преддверии майских праздников. По данным МВД, злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с призывом о покупках по «горячей акции».