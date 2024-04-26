СМИ: задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле», им оказался гражданин Таджикистана Джумохон Бегиджонович Курбонов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД. Информацию о задержании еще одного фигуранта также подтверждает источник «РИА Новости».
Задержанному, по данным РБК, вменяется ст. 205 ч. 3 п. «б» – совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Московский городской суд признал законным арест Назримада Лутфуллои, фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Судебное заседание прошло в закрытом режиме, публику допустили только на оглашение резолютивной части постановления.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.
О причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ («Исламское государство», запрещено в России). В совместном заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховного представителя Европейского союза также говорится о непричастности Украины.