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СМИ: задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле», им оказался гражданин Таджикистана Джумохон Бегиджонович Курбонов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД. Информацию о задержании еще одного фигуранта также подтверждает источник «РИА Новости».

Задержанному, по данным РБК, вменяется ст. 205 ч. 3 п. «б» – совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Московский городской суд признал законным арест Назримада Лутфуллои, фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Судебное заседание прошло в закрытом режиме, публику допустили только на оглашение резолютивной части постановления.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.

О причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ («Исламское государство», запрещено в России). В совместном заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховного представителя Европейского союза также говорится о непричастности Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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