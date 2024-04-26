СМИ: задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»

О причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ («Исламское государство», запрещено в России). В совместном заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховного представителя Европейского союза также говорится о непричастности Украины.