Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

«Столичный суд зарегистрировал материал об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в "Крокус сити холл", гражданину Республики Таджикистан Курбонову Джумахону Бегиджоновичу», – говорится в сообщении. Слушание начнется в ближайшее время, добавили там.