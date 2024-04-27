Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте нового фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Джумохона Курбонова, сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
«Столичный суд зарегистрировал материал об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в "Крокус сити холл", гражданину Республики Таджикистан Курбонову Джумахону Бегиджоновичу», – говорится в сообщении. Слушание начнется в ближайшее время, добавили там.
26 апреля РБК и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Им оказался гражданин Таджикистана Джумохон Бегиджонович Курбонов. Задержанному вменяется ст. 205 ч. 3 п. «б» – совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.
Ранее Московский городской суд признал законным арест Назримада Лутфуллои, фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Судебное заседание прошло в закрытом режиме, публику допустили только на оглашение резолютивной части постановления.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 фигурантов дела, среди них – 4 непосредственных исполнителя.