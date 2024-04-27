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Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Ведомости

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте нового фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Джумохона Курбонова, сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

«Столичный суд зарегистрировал материал об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в "Крокус сити холл", гражданину Республики Таджикистан Курбонову Джумахону Бегиджоновичу», – говорится в сообщении. Слушание начнется в ближайшее время, добавили там.

26 апреля РБК и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Им оказался гражданин Таджикистана Джумохон Бегиджонович Курбонов. Задержанному вменяется ст. 205 ч. 3 п. «б» – совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Ранее Московский городской суд признал законным арест Назримада Лутфуллои, фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Судебное заседание прошло в закрытом режиме, публику допустили только на оглашение резолютивной части постановления.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 фигурантов дела, среди них – 4 непосредственных исполнителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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