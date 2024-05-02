В Госдуме предложили ускорить возможность использования маткапитала

Сейчас маткапитал можно использовать, не дожидаюсь трехлетия ребенка, только в некоторых случаях: при направлении средств на первоначальный взнос, погашении основного долга и уплату процентов по ипотеке, при приобретении товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, при оплате услуг дошкольного образования или получении ежемесячной выплаты.