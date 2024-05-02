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В Госдуме предложили ускорить возможность использования маткапитала

Ведомости

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму предложение разрешить использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трехлетия ребенка. Законопроект опубликован в думской электронной базе.

Сейчас маткапитал можно использовать, не дожидаюсь трехлетия ребенка, только в некоторых случаях: при направлении средств на первоначальный взнос, погашении основного долга и уплату процентов по ипотеке, при приобретении товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, при оплате услуг дошкольного образования или получении ежемесячной выплаты.

Авторы законопроекта предлагают распространить возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами. Мера призвана поддержать семьи с детьми и значительно улучшить их положение, «поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки».

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию 29 февраля сообщил о продлении минимум до 2030 г. программы материнского капитала. В своей речи он также анонсировал запуск нового нацпроекта «Семья». По словам Путина, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости.

Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ заявила, что материнский капитал стал одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография»: в 2023 г. его получили 924 000 семей, а в I квартале 2024 г. – уже 181 900 семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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