В Госдуме предложили ускорить возможность использования маткапитала
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму предложение разрешить использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трехлетия ребенка. Законопроект опубликован в думской электронной базе.
Сейчас маткапитал можно использовать, не дожидаюсь трехлетия ребенка, только в некоторых случаях: при направлении средств на первоначальный взнос, погашении основного долга и уплату процентов по ипотеке, при приобретении товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, при оплате услуг дошкольного образования или получении ежемесячной выплаты.
Авторы законопроекта предлагают распространить возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами. Мера призвана поддержать семьи с детьми и значительно улучшить их положение, «поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки».
Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию 29 февраля сообщил о продлении минимум до 2030 г. программы материнского капитала. В своей речи он также анонсировал запуск нового нацпроекта «Семья». По словам Путина, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости.
Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ заявила, что материнский капитал стал одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография»: в 2023 г. его получили 924 000 семей, а в I квартале 2024 г. – уже 181 900 семей.