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Минтруд предложил проверять пригодность жилья для использования маткапитала

Ведомости

В Минтруде предложили проверять пригодность жилья для направления средств из материнского капитала, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет «Интерфакс».

По словам Котякова, в ведомстве отмечают злоупотребления отдельными лицами по использованию маткапитала. Для таких проверок предлагается сформировать соответствующие межведомственные комиссии. 

«Нам важно здесь совместными усилиями сформировать на региональном уровне межведомственные комиссии, которые бы подтверждали статус жилья, с тем, чтобы оно являлось пригодным для проживания, и ввести этот статус как один из документов основания для предоставления средств материнского капитала» , – сказал он.

Материнский капитал как мера господдержки действует в России с 1 января 2007 г. Ее главная цель – повышение рождаемости в стране. Размер выплаты индексируется каждый год исходя из прогнозируемой инфляции.

С 1 февраля 2024 г. размер выплат составляет 630 400 руб. на первого ребенка, 833 000 руб. на второго и последующих детей, а также 202 600 руб., если ранее семья получала выплату на первенца.

Средства в частности можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и др. 

4 апреля Минтруд предложил предоставить право на получение маткапитала детям из новых регионов, потерявшим родителей до присоединения субъектов к России. Сообщалось, что ведомство подготовило законопроект, который распространяет право на получение маткапитала на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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