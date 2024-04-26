Минтруд предложил проверять пригодность жилья для использования маткапитала

«Нам важно здесь совместными усилиями сформировать на региональном уровне межведомственные комиссии, которые бы подтверждали статус жилья, с тем, чтобы оно являлось пригодным для проживания, и ввести этот статус как один из документов основания для предоставления средств материнского капитала» , – сказал он.