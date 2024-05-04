Минздрав попросил производителей ибупрофена сообщать о новых рисках заболеваний
Производителям препаратов с ибупрофеном рекомендовано добавить информацию о новых рисках развития заболеваний в инструкцию, следует из письма Минздрава России.
Министерство выявило необходимость актуализации инструкций по медицинскому применению в ходе подготовки требований к безопасности и эффективности лекарственного нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) ибупрофен.
В частности, ведомство рекомендовало добавить в пункты «Нежелательные реакции» и «Возможные нежелательные реакции» информацию о том, что препарат для наружного применения содержит риски развития тяжелых кожных реакций, таких как эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Ибупрофен входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В феврале 2024 г. в Минздраве сообщили, что рост цен на ЖНВЛП в России не превышает показателей инфляции, а для позиций с потенциальными рисками дефицита появились механизмы ускоренного регулирования.
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев говорил, что после пандемии коронавируса изменилось регулирование лекарственных препаратов и медизделий – появились механизмы ускоренного регулирования для позиций с потенциальными рисками дефицита.