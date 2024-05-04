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Минздрав попросил производителей ибупрофена сообщать о новых рисках заболеваний

Ведомости

Производителям препаратов с ибупрофеном рекомендовано добавить информацию о новых рисках развития заболеваний в инструкцию, следует из письма Минздрава России.

Министерство выявило необходимость актуализации инструкций по медицинскому применению в ходе подготовки требований к безопасности и эффективности лекарственного нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) ибупрофен.

В частности, ведомство рекомендовало добавить в пункты «Нежелательные реакции» и «Возможные нежелательные реакции» информацию о том, что препарат для наружного применения содержит риски развития тяжелых кожных реакций, таких как эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулез.

Ибупрофен входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В феврале 2024 г. в Минздраве сообщили, что рост цен на ЖНВЛП в России не превышает показателей инфляции, а для позиций с потенциальными рисками дефицита появились механизмы ускоренного регулирования.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев говорил, что после пандемии коронавируса изменилось регулирование лекарственных препаратов и медизделий – появились механизмы ускоренного регулирования для позиций с потенциальными рисками дефицита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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