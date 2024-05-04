Минздрав попросил производителей ибупрофена сообщать о новых рисках заболеваний

Ибупрофен входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В феврале 2024 г. в Минздраве сообщили, что рост цен на ЖНВЛП в России не превышает показателей инфляции, а для позиций с потенциальными рисками дефицита появились механизмы ускоренного регулирования.