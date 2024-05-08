МОК не будут вручать перешедшие российским олимпийцам медали
Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует перераспределять российским спортсменам медали, которые были им присуждены после пересмотра результатов прошлых Игр. Как пояснили в организации, этим должен заниматься национальный олимпийский комитет.
«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали МОКу после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.
В организации пояснили, что несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК сейчас не имеет возможности перераспределить награды спортсменам из РФ.
По данным агентства, свою медаль до сих пор не получил российский гребец Илья Штокалов, которого МОК в 2018 г. признал бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.
Церемонию перевручения наград прошлых Игр в Париже МОК планирует провести в Парке чемпионов неподалеку от Эйфелевой башни.