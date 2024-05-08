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МОК не будут вручать перешедшие российским олимпийцам медали

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует перераспределять российским спортсменам медали, которые были им присуждены после пересмотра результатов прошлых Игр. Как пояснили в организации, этим должен заниматься национальный олимпийский комитет.

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали МОКу после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

В организации пояснили, что несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК сейчас не имеет возможности перераспределить награды спортсменам из РФ.

По данным агентства, свою медаль до сих пор не получил российский гребец Илья Штокалов, которого МОК в 2018 г. признал бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена.

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

Церемонию перевручения наград прошлых Игр в Париже МОК планирует провести в Парке чемпионов неподалеку от Эйфелевой башни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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