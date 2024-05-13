Минздрав выявил отклонения по организации финансирования скорой помощи

По словам Голиковой, в 2024 г. были увеличены субвенции, предоставляемые на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), практически на 400 млрд руб. (13,6%). Объемы финансирования амбулаторной помощи выросли на 176 млрд руб. (25%). Это без учета средств, которые предоставляются на проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Они составляют порядка 28 млрд руб.