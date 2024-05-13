Минздрав выявил отклонения по организации финансирования скорой помощи
Министерство здравоохранения России выявило существенные отклонения по организации финансирования скорой помощи в субъектах РФ, рассказала кандидат на должность вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция ведется на сайте нижней палаты.
«По нашим оценкам, примерно 9 млрд руб. в целом по РФ отвлечены с целей финансирования скорой медицинской помощи. Поэтому регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались», – уточнила Голикова.
Минздрав должен представить данные по этому вопросу в правительство РФ до 1 июня.
По словам Голиковой, в 2024 г. были увеличены субвенции, предоставляемые на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), практически на 400 млрд руб. (13,6%). Объемы финансирования амбулаторной помощи выросли на 176 млрд руб. (25%). Это без учета средств, которые предоставляются на проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Они составляют порядка 28 млрд руб.
Голикова отметила, что на увеличение финансирования центральных районных и районных больниц поступило порядка 98 млрд руб.
20 апреля президент России Владимир Путин поручил властям регионов доложить по вопросу направления в приоритетном порядке средств ОМС, полученных в результате выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на зарплаты медработникам.
Правительству РФ было поручено обеспечить с 1 марта предоставление ежемесячных социальных выплат работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения в размере от 13 000 до 50 000 руб. в зависимости от специализации и населенного пункта.