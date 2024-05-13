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Минздрав выявил отклонения по организации финансирования скорой помощи

Ведомости

Министерство здравоохранения России выявило существенные отклонения по организации финансирования скорой помощи в субъектах РФ, рассказала кандидат на должность вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция ведется на сайте нижней палаты.

«По нашим оценкам, примерно 9 млрд руб. в целом по РФ отвлечены с целей финансирования скорой медицинской помощи. Поэтому регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались», – уточнила Голикова.

Минздрав должен представить данные по этому вопросу в правительство РФ до 1 июня.

По словам Голиковой, в 2024 г. были увеличены субвенции, предоставляемые на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), практически на 400 млрд руб. (13,6%). Объемы финансирования амбулаторной помощи выросли на 176 млрд руб. (25%). Это без учета средств, которые предоставляются на проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Они составляют порядка 28 млрд руб.

Голикова отметила, что на увеличение финансирования центральных районных и районных больниц поступило порядка 98 млрд руб.

20 апреля президент России Владимир Путин поручил властям регионов доложить по вопросу направления в приоритетном порядке средств ОМС, полученных в результате выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на зарплаты медработникам.

Правительству РФ было поручено обеспечить с 1 марта предоставление ежемесячных социальных выплат работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения в размере от 13 000 до 50 000 руб. в зависимости от специализации и населенного пункта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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