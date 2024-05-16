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Умер народный художник России Сергей Андрияка

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Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.

Андрияка ушел из жизни 16 мая. Причина смерти не уточняется. 

Сергей Андрияка известен как выдающийся мастер современной акварельной живописи. Особое место в его творчестве занимают российские пейзажи: в своих картинах Андрияка изображал старые российские города, памятники русского зодчества, храмы и природу. 

Андрияка родился 14 июля 1958 г. в Москве. Он окончил Московский художественный институт имени Сурикова и в 1983 г. стал членом Союза художников СССР. В 1996 г. получил звание заслуженного художника РФ, а спустя девять лет – народного художника РФ. С 2007 г. был членом Российской Академии художеств.

В 1999 г. основал Школу акварели Сергея Андрияки. Живописец также являлся художественным руководителем школы, им была разработана авторская методика, позволяющая научить основам классической акварели любого желающего. В 2002 г. была создана Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, художник до последнего работал в ней ректором.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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