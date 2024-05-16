Умер народный художник России Сергей Андрияка
Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.
Андрияка ушел из жизни 16 мая. Причина смерти не уточняется.
Сергей Андрияка известен как выдающийся мастер современной акварельной живописи. Особое место в его творчестве занимают российские пейзажи: в своих картинах Андрияка изображал старые российские города, памятники русского зодчества, храмы и природу.
Андрияка родился 14 июля 1958 г. в Москве. Он окончил Московский художественный институт имени Сурикова и в 1983 г. стал членом Союза художников СССР. В 1996 г. получил звание заслуженного художника РФ, а спустя девять лет – народного художника РФ. С 2007 г. был членом Российской Академии художеств.
В 1999 г. основал Школу акварели Сергея Андрияки. Живописец также являлся художественным руководителем школы, им была разработана авторская методика, позволяющая научить основам классической акварели любого желающего. В 2002 г. была создана Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, художник до последнего работал в ней ректором.