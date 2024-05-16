Умер народный художник России Сергей Андрияка

Андрияка родился 14 июля 1958 г. в Москве. Он окончил Московский художественный институт имени Сурикова и в 1983 г. стал членом Союза художников СССР. В 1996 г. получил звание заслуженного художника РФ, а спустя девять лет – народного художника РФ. С 2007 г. был членом Российской Академии художеств.