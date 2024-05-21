На границе РФ задержан предполагаемый криминальный авторитет Степан Фурман
На казахстанско-российской границе сотрудники уголовного розыска республики передали коллегам из РФ обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от правосудия, сообщила пресс-служба МВД России.
Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) в отношении неоднократно судимого за различные преступления Фурмана было возбуждено еще в 2019 г. Тогда на основании запроса УМВД России по Мурманской области он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, а Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял фигуранта под стражу. В 2021 г. обвиняемого задержали в Португалии и в 2022 г. экстрадировали в Россию.
В конце февраля Мурманский областной суд признал Фурмана невиновным по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, но прокуратура обжаловала это решение. 20 мая Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор по ст. 210.1 УК РФ, таким образом, Фурман снова стал обвиняемым. Дело должно быть передано на новое разбирательство из-за процессуальных нарушений первой инстанции, сообщал изданию «Арктический обозреватель» адвокат фигуранта Андрей Синькевич. Однако выяснилось, что 19 мая Фурман успел покинуть Россию.
«Благодаря организованному сотрудниками ГУУР МВД России межгосударственному взаимодействию обвиняемый был задержан, передан российской стороне и в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания одного из районных отделов полиции Самарской области», – сообщает пресс-служба МВД.
Фигуранту грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
В управлении ФСБ России по Мурманской области в 2022 г. сообщали «Интерфаксу», что с середины 1990-х гг. Фурман, имеющий статус так называемого вора в законе, контролировал всю уголовную преступность региона, оказывал деструктивное влияние на местные пенитенциарные учреждения и распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности членами региональных ОПГ.