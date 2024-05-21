На границе РФ задержан предполагаемый криминальный авторитет Степан Фурман

Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) в отношении неоднократно судимого за различные преступления Фурмана было возбуждено еще в 2019 г. Тогда на основании запроса УМВД России по Мурманской области он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, а Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял фигуранта под стражу. В 2021 г. обвиняемого задержали в Португалии и в 2022 г. экстрадировали в Россию.