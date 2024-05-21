Путин наградил орденами Почета послов России в Израиле и Египте
Президент России Владимир Путин наградил орденами Почета за вклад во внешнеполитическую деятельность посла РФ в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова, следует из указа главы государства.
Ордена Почета также были удостоены председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль и др.
Награждение орденом Почета чаще всего производится при условии наличия у гражданина, представленного к ордену, иных государственных наград, в том числе одного из орденов РФ. Орденом Почета награждаются граждане за достижения в научно-исследовательской деятельности, за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации детского и юношеского спорта и др.