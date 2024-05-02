Путин наградил орденом создателя «Хора Турецкого»
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя московского «Хора солистов» Михаила Турецкого. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Также с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность» ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоены профессор театрального института имени Щукина Алла Дубровская, ректор московской Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий и другие.
Кроме того, медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены режиссер-постановщик Русского духовного театра «Глас» Кирилл Белевич, директор Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн, артистка Театра имени Моссовета Ольга Кабо, артистка московского театра «У Никитских ворот» Наталья Корецкая, артист Санкт-Петербургского детского драматического «Театра у Нарвских ворот» Антон Хатеев.
27 апреля российский артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Стас Михайлов также был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». 22 апреля сообщалось, что орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков.