Путин наградил орденом создателя «Хора Турецкого»

Также с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность» ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоены профессор театрального института имени Щукина Алла Дубровская, ректор московской Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий и другие.