Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Российский артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Стас Михайлов награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Михайлов был удостоен ордена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность». 27 апреля ему исполнилось 55 лет.
Стас Михайлов является народным артистом РФ, неоднократным обладателем музыкальных премий «Шансон года», «Золотой граммофон», лауреатом фестиваля «Песня года».
22 апреля сообщалось, что орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков. Кроме него награду также вручили директору музея-заповедник Кижи в Карелии Елене Богдановой, генеральному директору Торгового дома книги «Москва» Марине Каменевой и артисту петербургского «Театра эстрады имени Аркадия Райкина» Андрею Федорцову.