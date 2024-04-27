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Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Российский артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Стас Михайлов награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Михайлов был удостоен ордена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность». 27 апреля ему исполнилось 55 лет.

Стас Михайлов является народным артистом РФ, неоднократным обладателем музыкальных премий «Шансон года», «Золотой граммофон», лауреатом фестиваля «Песня года».

22 апреля сообщалось, что орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков. Кроме него награду также вручили директору музея-заповедник Кижи в Карелии Елене Богдановой, генеральному директору Торгового дома книги «Москва» Марине Каменевой и артисту петербургского «Театра эстрады имени Аркадия Райкина» Андрею Федорцову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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