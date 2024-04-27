Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

22 апреля сообщалось, что орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков. Кроме него награду также вручили директору музея-заповедник Кижи в Карелии Елене Богдановой, генеральному директору Торгового дома книги «Москва» Марине Каменевой и артисту петербургского «Театра эстрады имени Аркадия Райкина» Андрею Федорцову.