Путин наградил артиста Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Орден вручен с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Кроме Безрукова орден «За заслуги в культуре и искусстве» получат директор музея-заповедники Кижи в Карелии Елена Богданова, генеральный директор Торгового дома книги «Москва» Марина Каменева и артист петербургского «Театра эстрады имени Аркадия Райкина» Андрей Федорцов.
Фамилия артиста Безрукова значится в седьмом пакете санкций против России, который Евросоюз ввел 21 июля 2022 г. Кроме него в списке оказались 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин и актер Владимир Машков.
По данным опроса ВЦИОМ в том же 2022 г. Безруков возглавил рейтинг лучших актеров (11%). 9% респондентов выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).