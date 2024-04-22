Путин наградил артиста Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

По данным опроса ВЦИОМ в том же 2022 г. Безруков возглавил рейтинг лучших актеров (11%). 9% респондентов выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).