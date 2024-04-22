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Путин наградил артиста Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Ведомости

Художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Орден вручен с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме Безрукова орден «За заслуги в культуре и искусстве» получат директор музея-заповедники Кижи в Карелии Елена Богданова, генеральный директор Торгового дома книги «Москва» Марина Каменева и артист петербургского «Театра эстрады имени Аркадия Райкина» Андрей Федорцов.

Фамилия артиста Безрукова значится в седьмом пакете санкций против России, который Евросоюз ввел 21 июля 2022 г. Кроме него в списке оказались 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин и актер Владимир Машков.

По данным опроса ВЦИОМ в том же 2022 г. Безруков возглавил рейтинг лучших актеров (11%). 9% респондентов выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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