Путин наградил подростков, помогавших в эвакуации во время теракта в «Крокусе»
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» троих подростков, помогавших в эвакуации во время теракта в «Крокусе сити холле» 22 марта. Это следует из указа.
Награды были присуждены школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, а также студенту Никите Иванову. Все они работали в «Крокусе» в день теракта.
25 марта Халилова и Донскова наградила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. ТАСС со ссылкой на работника концертного зала писал, что в день теракта из «Крокус сити холла» были эвакуированы более 5000 человек.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек.
Нападавших задержали на следующий день в Брянской области, у них было найдено оружие и паспорта граждан Таджикистана. По состоянию на 2 мая, фигурантами дела числятся 12 человек.