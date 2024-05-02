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Путин наградил подростков, помогавших в эвакуации во время теракта в «Крокусе»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» троих подростков, помогавших в эвакуации во время теракта в «Крокусе сити холле» 22 марта. Это следует из указа.

Награды были присуждены школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, а также студенту Никите Иванову. Все они работали в «Крокусе» в день теракта.

25 марта Халилова и Донскова наградила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. ТАСС со ссылкой на работника концертного зала писал, что в день теракта из «Крокус сити холла» были эвакуированы более 5000 человек.

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек.

Нападавших задержали на следующий день в Брянской области, у них было найдено оружие и паспорта граждан Таджикистана. По состоянию на 2 мая, фигурантами дела числятся 12 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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