Пассажиры Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways пострадали из-за турбулентности
В результате попадания самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, следовавшего по рейсу Доха – Дублин, в зону сильной турбулентности, пострадали 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на оператора дублинского аэропорта.
Самолет приземлился в соответствии с расписанием примерно в 13:00 (15:00 мск).
«После приземления самолет был встречен аварийными службами, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа на борту сообщили о травмах, полученных во время турбулентности», – говорится в сообщении.
21 мая The Guardian сообщил, что один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности. Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего.
Самолет Boeing 777 следовал по рейсу Лондон – Сингапур. В связи с турбулентностью он был перенаправлен в Бангкок, где приземлился в 15:45 по местному времени (11:45 мск). Отмечается, что пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам одного из пассажиров, во время турбулентности непристегнутые ударились о потолок салона.
7 мая Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, в ходе которого намерено установить, должным ли образом производитель самолетов Boeing 787 Dreamliner проводил внутреннюю проверку безопасности и не были ли ее результаты подделаны.
Ранее в мае издание Wall Street Journal сообщило, что у компании возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок. Boeing уже предупредил инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner.
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.