WSJ: у Boeing начались проблемы с производством из-за антироссийских санкций
У Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок производителя самолетов. Об этом сообщает Wall Street Journal.
В 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил свою деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно. Компания уже предупредила инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner.
Издание отмечает, что замедление темпов роста производства «подорвет и без того ограниченный денежный поток компании, а последствия распространятся на авиакомпании и пассажиропоток».
Теплообменники втягивают холодный воздух извне, чтобы предотвратить перегрев. В каждом самолете их несколько, они используются во многих системах. Теплообменники, которых коснулся дефицит, помогают регулировать температуру электроники в самолете, а также в системе контроля окружающей среды, которая обеспечивает кондиционирование воздуха и давление в салоне. Реактивные двигатели также зависят от теплообменников, но этих компонентов проблема не коснулась.
Wall Street Journal упоминает, что на прошлой неделе компания Boeing заявила о нехватке сидений для салонов самолетов, которая также сдерживает производство Dreamliner. Поставщики не успевают удовлетворять спрос на кресла, особенно премиум-класса, из-за нехватки материалов и задержек с сертификацией. Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун считает, что решение проблемы с креслами, скорее всего, займет больше времени, чем проблема с нехваткой теплообменников, которую он назвал «хорошо понятной и известной».
В конце марта Boeing сообщила, что Калхун покинет пост в конце 2024 г. В отставку уйдет также президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.
4 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно. При этом, по данным источников, месячный объем производства Boeing даже меньше – к концу марта он сократился до однозначных чисел.
С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.