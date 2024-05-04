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WSJ: у Boeing начались проблемы с производством из-за антироссийских санкций

Ведомости

У Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок производителя самолетов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил свою деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно. Компания уже предупредила инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner.

Издание отмечает, что замедление темпов роста производства «подорвет и без того ограниченный денежный поток компании, а последствия распространятся на авиакомпании и пассажиропоток».

Теплообменники втягивают холодный воздух извне, чтобы предотвратить перегрев. В каждом самолете их несколько, они используются во многих системах. Теплообменники, которых коснулся дефицит, помогают регулировать температуру электроники в самолете, а также в системе контроля окружающей среды, которая обеспечивает кондиционирование воздуха и давление в салоне. Реактивные двигатели также зависят от теплообменников, но этих компонентов проблема не коснулась.

Wall Street Journal упоминает, что на прошлой неделе компания Boeing заявила о нехватке сидений для салонов самолетов, которая также сдерживает производство Dreamliner. Поставщики не успевают удовлетворять спрос на кресла, особенно премиум-класса, из-за нехватки материалов и задержек с сертификацией. Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун считает, что решение проблемы с креслами, скорее всего, займет больше времени, чем проблема с нехваткой теплообменников, которую он назвал «хорошо понятной и известной».

В конце марта Boeing сообщила, что Калхун покинет пост в конце 2024 г. В отставку уйдет также президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.

4 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно. При этом, по данным источников, месячный объем производства Boeing даже меньше – к концу марта он сократился до однозначных чисел.

С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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