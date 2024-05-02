Умер давший показания против поставщика Boeing экс-аудитор качества

По данным Fox News Business, за несколько дней до этого Барнетт встречался с юристами Boeing и своим адвокатом. В день, когда он был найден мертвым, Барнетт должен был присутствовать в суде и отвечать на вопросы, связанные с деятельностью компании. The Hill отмечало, что его свидетельства не касались конкретно модели 737 MAX.