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Умер давший показания против поставщика Boeing экс-аудитор качества

Ведомости

Бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems (поставщик Boeing) Джошуа Дин умер после короткой и внезапной болезни, сообщает Seattle Times. Он был одним из первых, кто сообщил о возможном игнорировании дефектов у самолетов 737 MAX. 

Дину было 45 лет, он жил в штате Канзас, где базируется Spirit AeroSystems. По данным издания, мужчина отличался крепким здоровьем и вел правильный образ жизни. 

Две недели назад он попал в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. У Дина развилась пневмония, затем ему диагностировали золотистый стафилококк. В результате состояние мужчины быстро ухудшилось, у него отказали органы.

Представитель Spirit выразил соболезнования семье Дина, отметив, что его кончина стала «ошеломляющей новостью» для компании.

Дин давал показания по иску к акционерам Spirit, а также подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации о «грубых нарушениях» со стороны бывшего руководства компании при производстве линейки Boeing 737 MAX. В апреле 2023 г. его уволили, тогда Дин обратился в минтруд США, утверждая, что его увольнение было местью за высказывание опасений, связанных с авиационной безопасностью.

В марте был найден мертвым в Южной Каролине бывший инженер службы контроля качества Boeing Джон Барнетт. Газета The Hill сообщала, что предположительной причиной смерти считается самоубийство. Тело инженера нашли в его грузовике на парковке отеля. 

По данным Fox News Business, за несколько дней до этого Барнетт встречался с юристами Boeing и своим адвокатом. В день, когда он был найден мертвым, Барнетт должен был присутствовать в суде и отвечать на вопросы, связанные с деятельностью компании. The Hill отмечало, что его свидетельства не касались конкретно модели 737 MAX.

Смерти инженера и аудитора произошли на фоне скандала вокруг Boeing из-за ситуации с самолетами 737 MAX. 6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), лишился выходной двери при взлете. Впоследствии стало известно, что на нескольких 737 MAX детали не были закреплены должным образом. В результате в США приостановили полеты этих самолетов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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