Умер давший показания против поставщика Boeing экс-аудитор качества
Бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems (поставщик Boeing) Джошуа Дин умер после короткой и внезапной болезни, сообщает Seattle Times. Он был одним из первых, кто сообщил о возможном игнорировании дефектов у самолетов 737 MAX.
Дину было 45 лет, он жил в штате Канзас, где базируется Spirit AeroSystems. По данным издания, мужчина отличался крепким здоровьем и вел правильный образ жизни.
Две недели назад он попал в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. У Дина развилась пневмония, затем ему диагностировали золотистый стафилококк. В результате состояние мужчины быстро ухудшилось, у него отказали органы.
Представитель Spirit выразил соболезнования семье Дина, отметив, что его кончина стала «ошеломляющей новостью» для компании.
Дин давал показания по иску к акционерам Spirit, а также подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации о «грубых нарушениях» со стороны бывшего руководства компании при производстве линейки Boeing 737 MAX. В апреле 2023 г. его уволили, тогда Дин обратился в минтруд США, утверждая, что его увольнение было местью за высказывание опасений, связанных с авиационной безопасностью.
В марте был найден мертвым в Южной Каролине бывший инженер службы контроля качества Boeing Джон Барнетт. Газета The Hill сообщала, что предположительной причиной смерти считается самоубийство. Тело инженера нашли в его грузовике на парковке отеля.
По данным Fox News Business, за несколько дней до этого Барнетт встречался с юристами Boeing и своим адвокатом. В день, когда он был найден мертвым, Барнетт должен был присутствовать в суде и отвечать на вопросы, связанные с деятельностью компании. The Hill отмечало, что его свидетельства не касались конкретно модели 737 MAX.
Смерти инженера и аудитора произошли на фоне скандала вокруг Boeing из-за ситуации с самолетами 737 MAX. 6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), лишился выходной двери при взлете. Впоследствии стало известно, что на нескольких 737 MAX детали не были закреплены должным образом. В результате в США приостановили полеты этих самолетов.