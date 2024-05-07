В США начато расследование в отношении проверок Boeing 787 Dreamliner
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, в ходе которого намерено установить, должным ли образом производитель самолетов Boeing 787 Dreamliner проводил внутреннюю проверку безопасности и не были ли ее результаты подделаны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Управление проверит, завершил ли Boeing инспекцию, чтобы подтвердить надлежащее соединение и заземление в местах соединения крыльев с фюзеляжем на некоторых самолетах 787 Dreamliner, и могли ли сотрудники компании сфальсифицировать данные о самолетах.
Ведомство сообщило, что производитель уже проводит повторную проверку всех самолетов 787, которые еще не были сданы в эксплуатацию. Также Boeing должен представить план по решению проблемы авиатранспорта, уже находящегося в использовании.
Объявление о начале расследования было озвучено после того, как производитель самолетов сообщил управлению, что некоторые сотрудники в Южной Каролине, где производится сборка, не проводили необходимое тестирование, но записывали работу как выполненную. При этом, отметили в Boeing, эти неправомерные действия не привели к немедленной проблеме безопасности полетов.
Ранее в мае издание Wall Street Journal сообщило, что у компании возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок. Boeing уже предупредил инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner.
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.