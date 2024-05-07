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В США начато расследование в отношении проверок Boeing 787 Dreamliner

Ведомости

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, в ходе которого намерено установить, должным ли образом производитель самолетов Boeing 787 Dreamliner проводил внутреннюю проверку безопасности и не были ли ее результаты подделаны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Управление проверит, завершил ли Boeing инспекцию, чтобы подтвердить надлежащее соединение и заземление в местах соединения крыльев с фюзеляжем на некоторых самолетах 787 Dreamliner, и могли ли сотрудники компании сфальсифицировать данные о самолетах.

Ведомство сообщило, что производитель уже проводит повторную проверку всех самолетов 787, которые еще не были сданы в эксплуатацию. Также Boeing должен представить план по решению проблемы авиатранспорта, уже находящегося в использовании.

Объявление о начале расследования было озвучено после того, как производитель самолетов сообщил управлению, что некоторые сотрудники в Южной Каролине, где производится сборка, не проводили необходимое тестирование, но записывали работу как выполненную. При этом, отметили в Boeing, эти неправомерные действия не привели к немедленной проблеме безопасности полетов.

Ранее в мае издание Wall Street Journal сообщило, что у компании возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок. Boeing уже предупредил инвесторов, что в этом году не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner.

После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. производитель терморегулирующего оборудования для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенес производство на Запад. В то время Boeing строил так мало самолетов, что поставщик, RTX, мог удовлетворить спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство широкофюзеляжных самолетов, но мощностей новых заводских линии RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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