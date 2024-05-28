Стартовало обучение по программе для участников спецоперации «Время героев»
С 27 мая стартовало обучение в рамках программы «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщается на сайте программы.
Первый набор состоит из 83 человек, они получают управленческое образование по магистерской программе. Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров пояснил, что обучение будет состоять из четырех очных модулей, каждый из которых длится 30 дней.
Отмечается, что всего существует три формата обучения. Кроме магистерской программы, это заочная программа повышения квалификации и очно-заочная программа профессиональной переподготовки. Список участников последней программы общественный совет рассмотрит в июне.
Каждый участник отбора на программу, который прошел тестирование, будет иметь возможность пройти обучение, соответствующее компетенциям и результатам. Участники отбора, не имеющие высшего образования, получат возможность учиться в вузах России бесплатно.
В конце января президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо формировать элиту из числа участников спецоперации, особенно молодых людей, в руки которых можно будет передать страну. Для этого в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он поручил создать проект «Время героев», направленный на переподготовку бойцов. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.