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«Коммерсантъ»: два сотрудника «Крокуса» стали фигурантами уголовного дела

Ведомости

Фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в «Крокус сити холле», стали два сотрудника концертного зала, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, отмечает издание, пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. Сами фигуранты вину не признали и утверждают, что пожарные выходы были открыты. Люди, по их оценке, не смогли ими воспользоваться, поскольку на их пути встали вооруженные преступники. После предъявления обвинения они были отпущены под подписку о невыезде.

О том, что СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», стало известно 31 мая. Руководитель группы Федеральной палаты адвокатов РФ по оказанию бесплатной юридической помощи пострадавшим от теракта в «Крокусе» Ирина Фаст рассказала «Ведомостям», что это уголовное дело было возбуждено спустя три дня после теракта, но в СКР «не комментировали эту тему».

6 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что в «Крокусе» во время пожара при теракте не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. При этом система проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания. По мнению собеседника агентства, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения.

2 апреля «Ведомости» писали, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» попросили СКР возбудить дело в отношении владельцев комплекса. Заявители выразили уверенность, что концертная площадка якобы не была в должной мере оборудована противопожарными системами. Тогда Трунов просил СК провести необходимую проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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