«Коммерсантъ»: два сотрудника «Крокуса» стали фигурантами уголовного дела
Фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в «Крокус сити холле», стали два сотрудника концертного зала, пишет «Коммерсантъ».
По версии следствия, отмечает издание, пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. Сами фигуранты вину не признали и утверждают, что пожарные выходы были открыты. Люди, по их оценке, не смогли ими воспользоваться, поскольку на их пути встали вооруженные преступники. После предъявления обвинения они были отпущены под подписку о невыезде.
О том, что СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», стало известно 31 мая. Руководитель группы Федеральной палаты адвокатов РФ по оказанию бесплатной юридической помощи пострадавшим от теракта в «Крокусе» Ирина Фаст рассказала «Ведомостям», что это уголовное дело было возбуждено спустя три дня после теракта, но в СКР «не комментировали эту тему».
6 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что в «Крокусе» во время пожара при теракте не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. При этом система проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания. По мнению собеседника агентства, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения.
2 апреля «Ведомости» писали, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» попросили СКР возбудить дело в отношении владельцев комплекса. Заявители выразили уверенность, что концертная площадка якобы не была в должной мере оборудована противопожарными системами. Тогда Трунов просил СК провести необходимую проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).