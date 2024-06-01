«Коммерсантъ»: два сотрудника «Крокуса» стали фигурантами уголовного дела

По версии следствия, отмечает издание, пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. Сами фигуранты вину не признали и утверждают, что пожарные выходы были открыты. Люди, по их оценке, не смогли ими воспользоваться, поскольку на их пути встали вооруженные преступники. После предъявления обвинения они были отпущены под подписку о невыезде.