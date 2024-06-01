В России разрабатывается система учета домашних животных
Российские власти обсуждают создание системы учета домашних питомцев – она может помочь решить проблему брошенных бездомных животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответы правительства депутатам Госдумы.
«В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет именно о домашних питомцах, а не о сельскохозяйственных животных. Инициативу планируется представить в виде законопроекта. Сейчас Минприроды готовит механизм такого учета.
В мае 2021 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев.
«Ведомости» 24 апреля писали, что в регионах, где вопрос с безнадзорными животными регулируется посредством системы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), заметно сокращение количества нападений собак на людей. Такая тенденция заметна в Воронежской, Калужской, Костромской, Московской, Архангельской, Тверской, Саратовской, Ивановской, Челябинской, республиках Марий Эл, Карелии, Приморском крае и др.
При этом представитель комитета ветеринарии Нижегородской области сообщил, что в Нижегородской области из числа обращений по поводу покусов порядка 20% связано с животными без владельцев и 80% – с животными, имеющими владельцев.