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В России разрабатывается система учета домашних животных

Ведомости

Российские власти обсуждают создание системы учета домашних питомцев – она может помочь решить проблему брошенных бездомных животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответы правительства депутатам Госдумы.

«В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет именно о домашних питомцах, а не о сельскохозяйственных животных. Инициативу планируется представить в виде законопроекта. Сейчас Минприроды готовит механизм такого учета.

В мае 2021 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. 

«Ведомости» 24 апреля писали, что в регионах, где вопрос с безнадзорными животными регулируется посредством системы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), заметно сокращение количества нападений собак на людей. Такая тенденция заметна в Воронежской, Калужской, Костромской, Московской, Архангельской, Тверской, Саратовской, Ивановской, Челябинской, республиках Марий Эл, Карелии, Приморском крае и др.

При этом представитель комитета ветеринарии Нижегородской области сообщил, что в Нижегородской области из числа обращений по поводу покусов порядка 20% связано с животными без владельцев и 80% – с животными, имеющими владельцев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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