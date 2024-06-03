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Львова-Белова: усыновление российских детей иностранцами полностью прекратится

Ведомости

Усыновление российских детей иностранцами полностью прекратится в ближайшем будущем в связи с международной обстановкой и изменениями в отношениях с западными странами. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2023 г.

Львова-Белова назвала долю иностранного усыновления в РФ «весьма незначительной» по отношению к отечественному усыновлению и отметила тенденцию к ее снижению. По словам детского омбудсмена, в 2023 г. иностранцы усыновили лишь шесть детей из 2 243 переданных на усыновление. По сравнению с 2022 г. (57 детей) снижение составляет более чем 89%.

Львова-Белова отметила, что из числа иностранных государств российских детей усыновляют только жители европейских стран. РФ имеет договоры о сотрудничестве в области усыновления детей с Италией, Францией, Испанией и Израилем. В 2023 г. пятерых детей усыновили итальянцы и одного – французы. Граждане Испании и Израиля в 2023 г. детей из России не усыновляли.

В августе 2022 г. депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки к Семейному кодексу, запрещающие иностранным гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей-сирот. Отмечалось, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление иностранным гражданам.

В январе 2023 г. Минпросвещения предложило отложить законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами из недружественных стран. Отмечалось, что у России заключено четыре международных договора по усыновлению с Испанией, Францией, Италией и Израилем. Принятие нового закона и денонсация этих четырех договоров может привести к тому, что Россия потеряет возможность сопровождать уже усыновленных детей за рубежом.

В ноябре 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, который запрещает усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Он отметил, что речь о большинстве стран НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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