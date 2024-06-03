Львова-Белова: усыновление российских детей иностранцами полностью прекратится
Усыновление российских детей иностранцами полностью прекратится в ближайшем будущем в связи с международной обстановкой и изменениями в отношениях с западными странами. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2023 г.
Львова-Белова назвала долю иностранного усыновления в РФ «весьма незначительной» по отношению к отечественному усыновлению и отметила тенденцию к ее снижению. По словам детского омбудсмена, в 2023 г. иностранцы усыновили лишь шесть детей из 2 243 переданных на усыновление. По сравнению с 2022 г. (57 детей) снижение составляет более чем 89%.
Львова-Белова отметила, что из числа иностранных государств российских детей усыновляют только жители европейских стран. РФ имеет договоры о сотрудничестве в области усыновления детей с Италией, Францией, Испанией и Израилем. В 2023 г. пятерых детей усыновили итальянцы и одного – французы. Граждане Испании и Израиля в 2023 г. детей из России не усыновляли.
В августе 2022 г. депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки к Семейному кодексу, запрещающие иностранным гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей-сирот. Отмечалось, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление иностранным гражданам.
В январе 2023 г. Минпросвещения предложило отложить законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами из недружественных стран. Отмечалось, что у России заключено четыре международных договора по усыновлению с Испанией, Францией, Италией и Израилем. Принятие нового закона и денонсация этих четырех договоров может привести к тому, что Россия потеряет возможность сопровождать уже усыновленных детей за рубежом.
В ноябре 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, который запрещает усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Он отметил, что речь о большинстве стран НАТО.