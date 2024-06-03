Львова-Белова: усыновление российских детей иностранцами полностью прекратится

В январе 2023 г. Минпросвещения предложило отложить законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами из недружественных стран. Отмечалось, что у России заключено четыре международных договора по усыновлению с Испанией, Францией, Италией и Израилем. Принятие нового закона и денонсация этих четырех договоров может привести к тому, что Россия потеряет возможность сопровождать уже усыновленных детей за рубежом.