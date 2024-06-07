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Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Ведомости

С 1 февраля 2025 г. пенсии будут индексироваться и работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства уточнил, что этот вопрос обсуждался перед пленарным заседанием на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин попросил «Единую Россию» разработать и внести соответствующий законопроект, после чего принять его в весеннюю сессию 2024 г.

«Этот вопрос давно назрел», – подчеркнул президент России.

Он уточнил, что средства на эти расходы в настоящий момент есть.

7 июня Путин перед пленарным заседанием поддержал идею Беглова о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Российский лидер заметил, что соответствующий вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. С тех пор вопрос о возобновлении данной меры поднимался неоднократно. В сентябре 2021 г. правительство России выдало отрицательное заключение на соответствующий законопроект, поскольку реализация выдвинутых предложений потребует дополнительных расходов. Ранее правительство трижды выдавало отрицательные заключения на аналогичные законопроекты – в 2017, 2019 и 2020 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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