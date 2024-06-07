Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Глава государства уточнил, что этот вопрос обсуждался перед пленарным заседанием на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин попросил «Единую Россию» разработать и внести соответствующий законопроект, после чего принять его в весеннюю сессию 2024 г.
«Этот вопрос давно назрел», – подчеркнул президент России.
Он уточнил, что средства на эти расходы в настоящий момент есть.
7 июня Путин перед пленарным заседанием поддержал идею Беглова о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Российский лидер заметил, что соответствующий вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.
Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. С тех пор вопрос о возобновлении данной меры поднимался неоднократно. В сентябре 2021 г. правительство России выдало отрицательное заключение на соответствующий законопроект, поскольку реализация выдвинутых предложений потребует дополнительных расходов. Ранее правительство трижды выдавало отрицательные заключения на аналогичные законопроекты – в 2017, 2019 и 2020 гг.