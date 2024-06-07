Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России перестали с 2016 г. С тех пор вопрос о возобновлении данной меры поднимался неоднократно. В сентябре 2021 г. правительство России выдало отрицательное заключение на соответствующий законопроект, поскольку реализация выдвинутых предложений потребует дополнительных расходов. Ранее правительство трижды выдавало отрицательные заключения на аналогичные законопроекты – в 2017, 2019 и 2020 гг.