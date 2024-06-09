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Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за террористической угрозы

Ведомости

Полиция Чехии усилила меры безопасности на железнодорожных станциях, в общественном транспорте и торговых центрах из-за информации о возможном теракте, передает портал Idnes со ссылкой на источники.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил порталу эту информацию и уточнил, что данных о конкретной угрозе нет. Он добавил, что для жителей страны нет повышенного риска.

«Полиция предоставит дополнительную информацию в ближайшее время», – уточнил министр.

В соцсети X Ракушан рассказал, что полиция расследует дело о нападении за границей. Подозреваемый был задержан, но власти приняли повышенные меры безопасности. Министр пообещал проинформировать о подробностях проиходящего после заседания государственного совета безопасности. Оно состоится 10 июня.

По словам собеседников портала, правоохранителям поручили следить за подозрительными лицами и обращать внимание на «любые подозрительные явления».

31 мая МВД Франции сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпийских игр. По информации ведомства, теракт планировался во время соревнований по футболу в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене.

Подозреваемого задержали сразу после того, как он провел осмотр местности. Во время обыска в его квартире были найдены фото и видеозаписи стадиона «Жоффруа Гишар», где планировался теракт. До задержания уроженец Чечни не привлекался к ответственности, он переехал во Францию вместе с родителями в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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