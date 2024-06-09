Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за террористической угрозы

Подозреваемого задержали сразу после того, как он провел осмотр местности. Во время обыска в его квартире были найдены фото и видеозаписи стадиона «Жоффруа Гишар», где планировался теракт. До задержания уроженец Чечни не привлекался к ответственности, он переехал во Францию вместе с родителями в 2023 г.