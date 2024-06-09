Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за террористической угрозы
Полиция Чехии усилила меры безопасности на железнодорожных станциях, в общественном транспорте и торговых центрах из-за информации о возможном теракте, передает портал Idnes со ссылкой на источники.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил порталу эту информацию и уточнил, что данных о конкретной угрозе нет. Он добавил, что для жителей страны нет повышенного риска.
«Полиция предоставит дополнительную информацию в ближайшее время», – уточнил министр.
В соцсети X Ракушан рассказал, что полиция расследует дело о нападении за границей. Подозреваемый был задержан, но власти приняли повышенные меры безопасности. Министр пообещал проинформировать о подробностях проиходящего после заседания государственного совета безопасности. Оно состоится 10 июня.
По словам собеседников портала, правоохранителям поручили следить за подозрительными лицами и обращать внимание на «любые подозрительные явления».
31 мая МВД Франции сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпийских игр. По информации ведомства, теракт планировался во время соревнований по футболу в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене.
Подозреваемого задержали сразу после того, как он провел осмотр местности. Во время обыска в его квартире были найдены фото и видеозаписи стадиона «Жоффруа Гишар», где планировался теракт. До задержания уроженец Чечни не привлекался к ответственности, он переехал во Францию вместе с родителями в 2023 г.