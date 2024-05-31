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Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх

Ведомости

МВД Франции сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпийских игр, сообщает телеканал BFMTV.

По данным ведомства, теракт планировался во время соревнований по футболу в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене.

Подозреваемого задержали сразу после того, как он провел осмотр местности. Во время обыска в его квартире были найдены фото и видеозаписи стадиона «Жоффруа Гишар», где планировался теракт. До задержания уроженец Чечни не привлекался к ответственности, он переехал во Францию вместе с родителями в 2023 г.

29 мая в рамках масштабной операции французские полицейские задержали около 10 представителей чеченской диаспоры. Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия, убийствах, торговле людьми и создании организованной преступной группировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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