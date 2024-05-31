Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх
МВД Франции сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпийских игр, сообщает телеканал BFMTV.
По данным ведомства, теракт планировался во время соревнований по футболу в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене.
Подозреваемого задержали сразу после того, как он провел осмотр местности. Во время обыска в его квартире были найдены фото и видеозаписи стадиона «Жоффруа Гишар», где планировался теракт. До задержания уроженец Чечни не привлекался к ответственности, он переехал во Францию вместе с родителями в 2023 г.
29 мая в рамках масштабной операции французские полицейские задержали около 10 представителей чеченской диаспоры. Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия, убийствах, торговле людьми и создании организованной преступной группировки.