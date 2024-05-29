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Во Франции полицейские задержали 10 представителей чеченской диаспоры

Ведомости

Во Франции полицейские задержали около 10 представителей чеченской диаспоры в рамках масштабной операции. Об этом сообщают телеканал France-3 и издание L'union.

Полицейскую операцию провели одновременно в 12 городах Франции. По данным СМИ, полиция вмешалась в дела чеченской общины. Задержанных представителей диаспоры подозревают в незаконном обороте оружия, убийствах, торговле людьми и создании организованной преступной группировки. Один из задержанных связан с убийством учителя Сэмюэля Пэти, которое произошло 16 октября 2020 г.

Чеченская община уже несколько лет находится под пристальным вниманием французской полиции. Как пишет РБК, более 300 выходцев из Чечни внесены в реестр по предупреждению радикализации террористического характера. В него заносят лиц, связанных с радикальным исламизмом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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