Во Франции полицейские задержали 10 представителей чеченской диаспоры
Во Франции полицейские задержали около 10 представителей чеченской диаспоры в рамках масштабной операции. Об этом сообщают телеканал France-3 и издание L'union.
Полицейскую операцию провели одновременно в 12 городах Франции. По данным СМИ, полиция вмешалась в дела чеченской общины. Задержанных представителей диаспоры подозревают в незаконном обороте оружия, убийствах, торговле людьми и создании организованной преступной группировки. Один из задержанных связан с убийством учителя Сэмюэля Пэти, которое произошло 16 октября 2020 г.