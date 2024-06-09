Мурашко сообщил о 80 000 больных COVID-19 в России

FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире, сообщал Роспотребнадзор 15 мая. Характерными симптомами для инфекции, вызванной вариантом FLiRT, являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.