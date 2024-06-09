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Мурашко сообщил о 80 000 больных COVID-19 в России

Ведомости

В России число заболевших коронавирусом превысило 80 000 человек, заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что более 20 000 зараженных находятся на лечении в медицинских учреждениях. 

По словам министра, в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса, отслеживание эффективности вакцин и лекарственных препаратов, а также терапии COVID-19. При появлении новых вызовов российская система здравоохранения готова быстро среагировать.

22 мая представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство выявило в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Свое имя FLiRT получил от названий мутаций в генетическом коде.

FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире, сообщал Роспотребнадзор 15 мая. Характерными симптомами для инфекции, вызванной вариантом FLiRT, являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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