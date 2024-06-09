Мурашко сообщил о 80 000 больных COVID-19 в России
Он добавил, что более 20 000 зараженных находятся на лечении в медицинских учреждениях.
По словам министра, в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса, отслеживание эффективности вакцин и лекарственных препаратов, а также терапии COVID-19. При появлении новых вызовов российская система здравоохранения готова быстро среагировать.
22 мая представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство выявило в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Свое имя FLiRT получил от названий мутаций в генетическом коде.
FLiRT относится к семейству «омикрон» и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире, сообщал Роспотребнадзор 15 мая. Характерными симптомами для инфекции, вызванной вариантом FLiRT, являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.