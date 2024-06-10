В Белоруссии задержаны собиравшие бомбы школьники
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал школьников, которые изготавливали самодельные бомбы и взрывали их. Об этом сообщил телеканал ОНТ.
По данным ОНТ, «одна из самых мощных западных спецслужб» обнаружила несколько Telegram-каналов, которые распространяли нацистскую идеологию, поддерживали террористов «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) и рассказывали, как изготовить взрывчатые вещества. Западная спецслужба предупредила об этом власти Белоруссии, направив соответствующий запрос в КГБ.
На канал были подписаны подростки, пишет ОНТ. Сотрудники КГБ задержали нескольких школьников в Могилеве и Витебске, которые сознались, что собирали и взрывали самодельные бомбы. По данным телеканала, установлено более десятка подростков. Они взрывали устройства в лесу и снимали происходящее на видео.
Теперь школьники находятся под контролем правоохранителей, сообщает ОНТ. Подросток из Витебска отправлен под стражу. Возбуждено уголовное дело о незаконных действиях с взрывчатыми веществами и приготовление к теракту.
Один из участников Telegram-канала рассказал, что в чате было много проукраинских постов. Отмечается, что подростки получали информацию не только из Telegram-канала, но и читали литературу самостоятельно, в частности, изучали, как изготовить автомат.