Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Белоруссии задержаны собиравшие бомбы школьники

Ведомости

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал школьников, которые изготавливали самодельные бомбы и взрывали их. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

По данным ОНТ, «одна из самых мощных западных спецслужб» обнаружила несколько Telegram-каналов, которые распространяли нацистскую идеологию, поддерживали террористов «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) и рассказывали, как изготовить взрывчатые вещества. Западная спецслужба предупредила об этом власти Белоруссии, направив соответствующий запрос в КГБ.

На канал были подписаны подростки, пишет ОНТ. Сотрудники КГБ задержали нескольких школьников в Могилеве и Витебске, которые сознались, что собирали и взрывали самодельные бомбы. По данным телеканала, установлено более десятка подростков. Они взрывали устройства в лесу и снимали происходящее на видео.

Теперь школьники находятся под контролем правоохранителей, сообщает ОНТ. Подросток из Витебска отправлен под стражу. Возбуждено уголовное дело о незаконных действиях с взрывчатыми веществами и приготовление к теракту.

Один из участников Telegram-канала рассказал, что в чате было много проукраинских постов. Отмечается, что подростки получали информацию не только из Telegram-канала, но и читали литературу самостоятельно, в частности, изучали, как изготовить автомат.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных