Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года
С 1 февраля 2025 г. возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«По поручению главы государства с 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам, сегодня их свыше 7,8 млн человек. Такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», – сказал он.
Важно создавать условия для того, чтобы такие граждане могли продолжать трудиться и делиться опытом с молодым поколением, добавил Мишустин. Им будет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации.
7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил с 2025 г. возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства попросил «Единую Россию» разработать и внести соответствующий законопроект, а также принять его в весеннюю сессию текущего года. Путин добавил, что в настоящий момент средства на эти расходы есть.