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Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года

Ведомости

С 1 февраля 2025 г. возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства с 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам, сегодня их свыше 7,8 млн человек. Такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», – сказал он.

Важно создавать условия для того, чтобы такие граждане могли продолжать трудиться и делиться опытом с молодым поколением, добавил Мишустин. Им будет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации.

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил с 2025 г. возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства попросил «Единую Россию» разработать и внести соответствующий законопроект, а также принять его в весеннюю сессию текущего года. Путин добавил, что в настоящий момент средства на эти расходы есть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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