Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил с 2025 г. возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства попросил «Единую Россию» разработать и внести соответствующий законопроект, а также принять его в весеннюю сессию текущего года. Путин добавил, что в настоящий момент средства на эти расходы есть.