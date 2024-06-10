Еще одного фигуранта дела генерал-майора Попова отправили в СИЗО
Столичный суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что арестованный – гражданское лицо, он отправится в СИЗО на два месяца. Его показания легли в основу дела, ему, как и Попову, предъявлено обвинение в мошенничестве.
17 мая 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 23 мая Следственный комитет (СКР) России сообщил, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Защита Попова просила о смягчении меры пресечения до домашнего ареста, но Второй западный окружной военный суд оставил его в СИЗО.