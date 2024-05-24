Суд оставил в СИЗО генерала Попова
Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Апелляционную жалобу в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения», – огласил решение судья.
Ранее прокурор и следователь попросили в закрытом режиме рассмотреть просьбу Попова о смягчении домашнего ареста.
17 мая 35-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 23 мая Следственный комитет (СКР) России сообщил, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Генерал-майор Попов начинал службу в ВС России с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. Затем командовал различными частями и соединениями, участвовал в спецоперации в должности командующего 58-й армией. В 2023 г. его отстранили от службы после доклада о проблемах с «боевой работой и обеспечением».
23 мая был арестован замначальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. 14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.