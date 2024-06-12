Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минтранс сообщил о росте пассажиропотока на международных линиях на 24%

Ведомости

За первые пять месяцев 2024 г. пассажиропоток на международных линиях РФ вырос на 23,8%, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин. 

Показатель за это время превысил 10 млн пассажиров. В прошлом году, по данным ведомства, пассажиропоток составил за пять месяцев только 7,8 млн человек. Среди лидирующих направлений перевозок Потешкин назвал Китай, Турцию и ОАЭ.

«Мы, безусловно, как Министерство транспорта работаем над совершенствованием наших взаимоотношений в воздушном сообщении ежегодно, регулярно пересматриваем условия соглашений для того, чтобы дать возможность туристам всех стран приезжать к нам в страну и нашим гражданам посещать иностранные государства», – сказал замминистра на пленарной сессии форума «Путешествуй!» на ВДНХ (цитата по «Интерфаксу»).

В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, этот результат превзошел плановый показатель на 2 млн пассажиров, сообщал Минтранс. В апреле текущего года пассажиропоток авиакомпаний России вырос до 8,2 млн человек, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным Росавиации, на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (+3,1%), на международных рейсах – 2 млн (+28,3%). 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных