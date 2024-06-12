Минтранс сообщил о росте пассажиропотока на международных линиях на 24%

В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, этот результат превзошел плановый показатель на 2 млн пассажиров, сообщал Минтранс. В апреле текущего года пассажиропоток авиакомпаний России вырос до 8,2 млн человек, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным Росавиации, на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (+3,1%), на международных рейсах – 2 млн (+28,3%).