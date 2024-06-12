Минтранс сообщил о росте пассажиропотока на международных линиях на 24%
За первые пять месяцев 2024 г. пассажиропоток на международных линиях РФ вырос на 23,8%, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.
Показатель за это время превысил 10 млн пассажиров. В прошлом году, по данным ведомства, пассажиропоток составил за пять месяцев только 7,8 млн человек. Среди лидирующих направлений перевозок Потешкин назвал Китай, Турцию и ОАЭ.
«Мы, безусловно, как Министерство транспорта работаем над совершенствованием наших взаимоотношений в воздушном сообщении ежегодно, регулярно пересматриваем условия соглашений для того, чтобы дать возможность туристам всех стран приезжать к нам в страну и нашим гражданам посещать иностранные государства», – сказал замминистра на пленарной сессии форума «Путешествуй!» на ВДНХ (цитата по «Интерфаксу»).
В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, этот результат превзошел плановый показатель на 2 млн пассажиров, сообщал Минтранс. В апреле текущего года пассажиропоток авиакомпаний России вырос до 8,2 млн человек, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным Росавиации, на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (+3,1%), на международных рейсах – 2 млн (+28,3%).