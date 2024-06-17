В Чехии сообщили о взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава
В Чехии произошел взрыв боеприпасов на востоке страны на военном полигоне Либава, имеются пострадавшие, сообщила армия Чехии в социальной сети X (бывшая Twitter).
«Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте есть пострадавшие. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, вмешивается спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция», – указано в сообщении.
Пресс-секретарь службы спасения Люция Микискова заявила порталу idnes.cz, что Оломоуцкая служба спасения принимает участие в преодолении последствий инцидента вместе с воздушной скорой помощью из другого региона. Как сообщил чешский телеканал ČT24, в результате взрыва пострадали девять человек. Четверо из них находятся в Оломоуцком военном госпитале, еще четверо – в университетской клинике Оломоуца, одному пострадавшему помощь была оказана на месте.
По данным «Коммерсанта», на полигоне Либава с 2022 г. проводятся совместные учения военнослужащих чешской и украинской армий.