В Чехии сообщили о взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава

Пресс-секретарь службы спасения Люция Микискова заявила порталу idnes.cz, что Оломоуцкая служба спасения принимает участие в преодолении последствий инцидента вместе с воздушной скорой помощью из другого региона. Как сообщил чешский телеканал ČT24, в результате взрыва пострадали девять человек. Четверо из них находятся в Оломоуцком военном госпитале, еще четверо – в университетской клинике Оломоуца, одному пострадавшему помощь была оказана на месте.