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Суд заочно арестовал экс-журналиста и главного редактора «Важных историй»

Ведомости

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего журналиста издания «Важные истории» (признано в России СМИ-иноагентом, а также нежелательной организацией) Екатерину Фомину и главного редактора издания Романа Анина (признан иноагентом). Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уголовные дела возбуждены по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Срок начнет исчисляться с момента передачи Фоминой и Анина правоохранительным органам, в случае экстрадиции или депортации на территорию России или с момента их задержания задержания в РФ.

17 июня Фомина и Анин были объявлены в розыск. Оба журналиста разыскиваются по уголовной статье. О каких именно преступлениях идет речь, не уточняется.

Уголовное дело против Фоминой возбудили в январе 2024 г. Поводом для уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который находился в зоне спецоперации на Украине. Фомина утверждала, что якобы у нее есть компрометирующие военнослужащего материалы, за неразглашение Фролкин дал ей интервью с ложной информацией о действиях российской армии. Отмечалось, что журналистка также обещала военному политическое убежище в одной из стран НАТО. В результате Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5,5 года условно по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.

В апреле 2021 г. Анин стал свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. В его квартире также провели обыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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