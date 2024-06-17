Суд заочно арестовал экс-журналиста и главного редактора «Важных историй»
Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего журналиста издания «Важные истории» (признано в России СМИ-иноагентом, а также нежелательной организацией) Екатерину Фомину и главного редактора издания Романа Анина (признан иноагентом). Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Уголовные дела возбуждены по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Срок начнет исчисляться с момента передачи Фоминой и Анина правоохранительным органам, в случае экстрадиции или депортации на территорию России или с момента их задержания задержания в РФ.
17 июня Фомина и Анин были объявлены в розыск. Оба журналиста разыскиваются по уголовной статье. О каких именно преступлениях идет речь, не уточняется.
Уголовное дело против Фоминой возбудили в январе 2024 г. Поводом для уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который находился в зоне спецоперации на Украине. Фомина утверждала, что якобы у нее есть компрометирующие военнослужащего материалы, за неразглашение Фролкин дал ей интервью с ложной информацией о действиях российской армии. Отмечалось, что журналистка также обещала военному политическое убежище в одной из стран НАТО. В результате Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5,5 года условно по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.
В апреле 2021 г. Анин стал свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. В его квартире также провели обыск.