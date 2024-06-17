МВД объявило в розыск экс-журналистку и главного редактора «Важных историй»
Бывшая журналистка «Важных историй» (издание признано в России СМИ-иноагентом, а также нежелательной организацией) Екатерина Фомина и главный редактор издания Роман Анин (признан иноагентом) объявлены в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.
Оба журналиста разыскиваются по уголовной статье. О каких именно преступлениях идет речь, не уточняется.
В январе 2024 г. ТАСС со ссылкой на постановление СК сообщил, что против Фоминой возбудили уголовное дело о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Поводом для уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который находился в зоне спецоперации на Украине. Фомина утверждала, что якобы у нее есть компрометирующие военнослужащего материалы, за неразглашение Фролкин дал ей интервью с ложной информацией о действиях российской армии. Отмечалось, что журналистка также обещала военному политическое убежище в одной из стран НАТО.
В результате Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5,5 года условно по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.
В апреле 2021 г. Анин стал свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. В его квартире также провели обыск.