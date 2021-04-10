Главред «Важных историй» Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу
Главного редактора «Важных историй» Романа Анина допросили в СК в качестве свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, после чего отпустили, сообщило издание.
В пятницу ФСБ провела обыск в квартире Анина, продолжавшийся семь часов, который прошел в рамках уголовного дела по ч. 2 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Как уточнил адвокат Анина Василий Грищак, внимание следователей при обыске особенно привлекли документы на английском языке, фото, сделанные во время его учебы в США, а также банковские карты.
Уже ночью, после обыска, Анина повезли в СК на допрос в качестве свидетеля. Его второй адвокат Анна Ставицкая отметила, что они решили поехать добровольно, поскольку в противном случае «Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК». Отмечается, что Анин отказался дать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, после чего его отпустили. Адвокаты уточняют, что его могут вызвать на допрос повторно в понедельник, 12 апреля.
Анин утверждает, что обыск проходил в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в 2016 г. и связано с его статьей в «Новой газете» о яхте St Princess Olga.