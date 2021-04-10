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Главред «Важных историй» Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

Ведомости

Главного редактора «Важных историй» Романа Анина допросили в СК в качестве свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, после чего отпустили, сообщило издание.

В пятницу ФСБ провела обыск в квартире Анина, продолжавшийся семь часов, который прошел в рамках уголовного дела по ч. 2 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Как уточнил адвокат Анина Василий Грищак, внимание следователей при обыске особенно привлекли документы на английском языке, фото, сделанные во время его учебы в США, а также банковские карты.

Уже ночью, после обыска, Анина повезли в СК на допрос в качестве свидетеля. Его второй адвокат Анна Ставицкая отметила, что они решили поехать добровольно, поскольку в противном случае «Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК». Отмечается, что Анин отказался дать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, после чего его отпустили. Адвокаты уточняют, что его могут вызвать на допрос повторно в понедельник, 12 апреля.

Анин утверждает, что обыск проходил в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в 2016 г. и связано с его статьей в «Новой газете» о яхте St Princess Olga.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных