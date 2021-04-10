Главред «Важных историй» Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

Уже ночью, после обыска, Анина повезли в СК на допрос в качестве свидетеля. Его второй адвокат Анна Ставицкая отметила, что они решили поехать добровольно, поскольку в противном случае «Романа фактически задержали бы и все равно повезли бы в СК». Отмечается, что Анин отказался дать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, после чего его отпустили. Адвокаты уточняют, что его могут вызвать на допрос повторно в понедельник, 12 апреля.