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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рецидивирующего перикардита

Ведомости

Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) «Гофликицепт» для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщает пресс-служба министерства.

«Препарат разработан с нуля и будет производиться на территории России», – уточнили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Эффективность препарата была подтверждена в исследовании, проведенном при участии медицинского центра ФГБУ НМИЦ им В. А. Алмазова Минздрава России.

Идиопатический рецидивирующий перикардит – аутовоспалительное заболевание, которое имеет в России статус орфанного. Ведущим механизмом его развития является избыточный синтез провоспалительных цитокинов семейства ИЛ-1, запускающих непрерывный круг воспаления и приводящий к рецидивирующему течению заболевания.

В апреле Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат сенипрутуг, способный остановить развитие болезни Бехтерева, которая пока считается неизлечимой.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad. После регистрации производитель может начать его промышленный выпуск, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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