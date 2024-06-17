Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рецидивирующего перикардита
Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) «Гофликицепт» для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, сообщает пресс-служба министерства.
«Препарат разработан с нуля и будет производиться на территории России», – уточнили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Эффективность препарата была подтверждена в исследовании, проведенном при участии медицинского центра ФГБУ НМИЦ им В. А. Алмазова Минздрава России.
Идиопатический рецидивирующий перикардит – аутовоспалительное заболевание, которое имеет в России статус орфанного. Ведущим механизмом его развития является избыточный синтез провоспалительных цитокинов семейства ИЛ-1, запускающих непрерывный круг воспаления и приводящий к рецидивирующему течению заболевания.
В апреле Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат сенипрутуг, способный остановить развитие болезни Бехтерева, которая пока считается неизлечимой.
Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad. После регистрации производитель может начать его промышленный выпуск, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.