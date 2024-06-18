Дело о нападении на журналистов на семинаре блогера передано в суд
Прокуратура передала в суд уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Съемочная группа «Известий» подверглась нападению, когда приехала на мероприятие блогера в подмосковном коттедже, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистами и повреждением их имущества).
Вечером 27 января съемочная группа «Известий» подверглась нападению, когда приехала на мероприятие блогера Инны Тлиашиновой в подмосковном коттедже, сообщала зимой газета. По данным прокуратуры, в это время блогер проводила публичный семинар на тему саморазвития личности. Как уточнял СК, журналист и оператор хотели снять репортаж в деревне Юрлово о том, «как устроена российская блогосфера». По данным ведомства, когда сотрудники «Известий» вошли в дом, участники мероприятия отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, а затем избили и потребовали покинуть территорию.
На журналистов напали мужчины, которые обеспечивали безопасность проведения мероприятия. Они применили физическую силу и повредили имущество съемочной группы, подтвердили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд.