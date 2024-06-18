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Дело о нападении на журналистов на семинаре блогера передано в суд

Ведомости

Прокуратура передала в суд уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Съемочная группа «Известий» подверглась нападению, когда приехала на мероприятие блогера в подмосковном коттедже, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистами и повреждением их имущества).

Вечером 27 января съемочная группа «Известий» подверглась нападению, когда приехала на мероприятие блогера Инны Тлиашиновой в подмосковном коттедже, сообщала зимой газета. По данным прокуратуры, в это время блогер проводила публичный семинар на тему саморазвития личности. Как уточнял СК, журналист и оператор хотели снять репортаж в деревне Юрлово о том, «как устроена российская блогосфера». По данным ведомства, когда сотрудники «Известий» вошли в дом, участники мероприятия отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, а затем избили и потребовали покинуть территорию.

На журналистов напали мужчины, которые обеспечивали безопасность проведения мероприятия. Они применили физическую силу и повредили имущество съемочной группы, подтвердили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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