Суд в РФ заочно приговорил украинского депутата Гончаренко к 10 годам
Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Решение было вынесено 17 мая. Из картотеки суда следует, что депутату вменили два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Гончаренко в своем Telegram-канале уточнил, что, согласно приговору, он должен три года провести в тюрьме, остальные семь лет – в колонии общего режима. Кроме этого, ему запретили в течение трех лет администрировать сайты.
17 июня Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу об уничтожении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Происшествие случилось 23 февраля этого года, когда судно патрулировало воздушное пространство России. По версии следствия, Дзяман отдал преступный приказ об уничтожении самолета, исполнение которого привело к гибели 10 членов экипажа.