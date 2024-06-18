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Суд в РФ заочно приговорил украинского депутата Гончаренко к 10 годам

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено 17 мая. Из картотеки суда следует, что депутату вменили два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Гончаренко в своем Telegram-канале уточнил, что, согласно приговору, он должен три года провести в тюрьме, остальные семь лет – в колонии общего режима. Кроме этого, ему запретили в течение трех лет администрировать сайты.

17 июня Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу об уничтожении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Происшествие случилось 23 февраля этого года, когда судно патрулировало воздушное пространство России. По версии следствия, Дзяман отдал преступный приказ об уничтожении самолета, исполнение которого привело к гибели 10 членов экипажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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