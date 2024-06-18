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Госдума приняла в первом чтении законопроект о режиме высылки иностранцев

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий установление режима высылки для иностранных граждан, которые без законных оснований находятся на территории РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, иностранцам, в отношении которых будет введен миграционный режим высылки, запретят менять место жительства или место пребывания в России без разрешения МВД, а также выезжать за пределы региона, установленного для пребывания, получать водительские права, покупать имущество и транспорт, учреждать юрлицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, вступать в брак.

Режим высылки предлагается устанавливать в связи с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов с аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, совершением преступления. Документ также сокращает срок временного пребывания иностранцев до 90 суток в течение года.

Кроме того, законопроект предусматривает включение мигранта в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юрлицам и гражданам, а также установление местонахождения иностранца, применение технических средств, в том числе геолокации. Предлагается также обеспечить доступ сотрудников МВД в помещения и на территории, где может находиться мигрант. В документе указана необходимость согласования маршрута следования до пункта пропуска через государственную границу России.

Проект федерального закона был внесен в Госдуму в конце апреля. Его авторами стали представители всех пяти фракций. 17 июня законопроект был поддержан кабмином.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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