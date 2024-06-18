Госдума приняла в первом чтении законопроект о режиме высылки иностранцев

Кроме того, законопроект предусматривает включение мигранта в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юрлицам и гражданам, а также установление местонахождения иностранца, применение технических средств, в том числе геолокации. Предлагается также обеспечить доступ сотрудников МВД в помещения и на территории, где может находиться мигрант. В документе указана необходимость согласования маршрута следования до пункта пропуска через государственную границу России.