Госдума приняла в первом чтении законопроект о режиме высылки иностранцев
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий установление режима высылки для иностранных граждан, которые без законных оснований находятся на территории РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, иностранцам, в отношении которых будет введен миграционный режим высылки, запретят менять место жительства или место пребывания в России без разрешения МВД, а также выезжать за пределы региона, установленного для пребывания, получать водительские права, покупать имущество и транспорт, учреждать юрлицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, вступать в брак.
Режим высылки предлагается устанавливать в связи с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов с аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, совершением преступления. Документ также сокращает срок временного пребывания иностранцев до 90 суток в течение года.
Кроме того, законопроект предусматривает включение мигранта в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юрлицам и гражданам, а также установление местонахождения иностранца, применение технических средств, в том числе геолокации. Предлагается также обеспечить доступ сотрудников МВД в помещения и на территории, где может находиться мигрант. В документе указана необходимость согласования маршрута следования до пункта пропуска через государственную границу России.