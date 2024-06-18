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Путин остановил кортеж и пообщался с жителями на улице Якутска

Ведомости

Президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска после посещения стадиона «Туймаада». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государств осмотрел стадион, на котором на следующей неделе начнутся Азиатские детские спортивные игры.

«По пути со стадиона глава государства остановил кортеж и кратко пообщался с местными жителями», – отметили в пресс-службе.

На опубликованном пресс-службой Кремля видео видно, как президент пожимает жителям руки и разговаривает с ними. Звучали приветствия, вопрос о здоровье главы государства и возгласы «Владимир Владимирович, мы с Вами!».

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, остановка кортежа была незапланированной, но Путин часто так делает во время визитов в регион, передает ТАСС.

Глава государства также посетил якутскую Высшую школу музыки, которая входит в топ-500 лучших вузов России.

Путин находится с рабочим визитом в Якутске 18 июня. В ходе визита он назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для российской политики на весь XXI век. Президент подчеркнул, что Дальневосточный регион демонстрирует высокие темпы роста. В частности, речь о потреблении электроэнергии, производстве золота и угля.

Во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым Путин также указал на хорошие демографические показатели республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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