Путин остановил кортеж и пообщался с жителями на улице Якутска
Президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска после посещения стадиона «Туймаада». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государств осмотрел стадион, на котором на следующей неделе начнутся Азиатские детские спортивные игры.
«По пути со стадиона глава государства остановил кортеж и кратко пообщался с местными жителями», – отметили в пресс-службе.
На опубликованном пресс-службой Кремля видео видно, как президент пожимает жителям руки и разговаривает с ними. Звучали приветствия, вопрос о здоровье главы государства и возгласы «Владимир Владимирович, мы с Вами!».
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, остановка кортежа была незапланированной, но Путин часто так делает во время визитов в регион, передает ТАСС.
Глава государства также посетил якутскую Высшую школу музыки, которая входит в топ-500 лучших вузов России.
Путин находится с рабочим визитом в Якутске 18 июня. В ходе визита он назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для российской политики на весь XXI век. Президент подчеркнул, что Дальневосточный регион демонстрирует высокие темпы роста. В частности, речь о потреблении электроэнергии, производстве золота и угля.
Во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым Путин также указал на хорошие демографические показатели республики.