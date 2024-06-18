Путин остановил кортеж и пообщался с жителями на улице Якутска

Путин находится с рабочим визитом в Якутске 18 июня. В ходе визита он назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для российской политики на весь XXI век. Президент подчеркнул, что Дальневосточный регион демонстрирует высокие темпы роста. В частности, речь о потреблении электроэнергии, производстве золота и угля.