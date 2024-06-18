Путин посетил Высшую школу музыки имени Босикова в Якутске

«Я со своей стороны хочу поблагодарить преподавателей, поблагодарить музыкантов за то, что вы делаете для российской культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. Спасибо вам большое», – сказал он во время встречи с обучающимися и педагогическим составом.