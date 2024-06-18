Путин посетил Высшую школу музыки имени Босикова в Якутске
Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Якутск посетил Высшую школу музыки имени В. А. Босикова, сообщает пресс-служба Кремля.
«Я со своей стороны хочу поблагодарить преподавателей, поблагодарить музыкантов за то, что вы делаете для российской культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. Спасибо вам большое», – сказал он во время встречи с обучающимися и педагогическим составом.
Глава государства добавил, что музыка – удивительное искусство, которое проникает прямо в сердце. По его словам, в этом смысле оно интернационально. Музыка помогает лучше узнавать друг друга, в чем и заключается ее роль в создании единого культурного пространства России.
Высшая школа музыки была основана в 1992 г. Она входит в топ-500 лучших вузов России. Учреждение реализует программы начального, среднего и высшего профобразования по специальностям музыкознание, исполнительское и музыкально-театральное искусство.
18 июня Путин с рабочим визитом посетил Якутск. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона, а также провел встречи с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский-2030». Кроме того, в рамках визита он провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.