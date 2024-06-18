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Путин посетил Высшую школу музыки имени Босикова в Якутске

Ведомости

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Якутск посетил Высшую школу музыки имени В. А. Босикова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я со своей стороны хочу поблагодарить преподавателей, поблагодарить музыкантов за то, что вы делаете для российской культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. Спасибо вам большое», – сказал он во время встречи с обучающимися и педагогическим составом.

Глава государства добавил, что музыка – удивительное искусство, которое проникает прямо в сердце. По его словам, в этом смысле оно интернационально. Музыка помогает лучше узнавать друг друга, в чем и заключается ее роль в создании единого культурного пространства России.

Высшая школа музыки была основана в 1992 г. Она входит в топ-500 лучших вузов России. Учреждение реализует программы начального, среднего и высшего профобразования по специальностям музыкознание, исполнительское и музыкально-театральное искусство.

18 июня Путин с рабочим визитом посетил Якутск. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона, а также провел встречи с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский-2030». Кроме того, в рамках визита он провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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