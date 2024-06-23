Папа Римский способствовал освобождению митрополита УПЦ Ионафана
Папа римский Франциск способствовал освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
В августе 2023 г. патриарх направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций, включая понтифика.
«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства Папы Франциска по просьбе Святейшего», – уточнил Севастьянов (цитата по ТАСС).
По его словам, понтифик также работает над освобождением других архиереев.
22 июня Ионафан был освобожден на Украине по ходатайству патриарха Кирилла. Ионафан в скором времени прибудет в Москву – для прохождения лечения и реабилитации. В марте 2024 г. во время нахождения под домашним арестом в ожидании апелляционного решения суда он был госпитализирован в связи с инсультом.
7 августа 2023 г. Винницкий городской суд приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества в том числе по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).