Папа Римский способствовал освобождению митрополита УПЦ Ионафана

22 июня Ионафан был освобожден на Украине по ходатайству патриарха Кирилла. Ионафан в скором времени прибудет в Москву – для прохождения лечения и реабилитации. В марте 2024 г. во время нахождения под домашним арестом в ожидании апелляционного решения суда он был госпитализирован в связи с инсультом.