СМИ: в Петербурге задержан бывший топ-менеджер связанной с Пригожиным структуры
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, а также главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Факт задержания Горбунова и Метелева – это факт», – сказал собеседник агентства, не уточняя деталей.
Ночью 22 июня «Фонтанка» сообщила, что Горбунов и Метелев были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. Им якобы вменяется вымогательство (ст. 163 УК РФ). По версии следствия, пишет издание, фигуранты требовали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» и советника губернатора Санкт-Петербурга по работе с новыми регионами Александра Малькевича, который и написал на них заявление в правоохранительные органы.
После того, как ЧВК «Вагнер» Пригожина 24 июня 2023 г. предприняла попытку вооруженного мятежа, Роскомнадзор заблокировал связанные с ним медиапроекты. Под ограничения попали «РИА ФАН», «Невские новости», «Политика Сегодня» и «Экономика Сегодня», а также «Народные новости». Все издания входили в медиагруппу Пригожина «Патриот», фактическим руководителем которой, по данным СМИ, с 2019 г. являлся Горбунов. Метелев, помимо работы главредом сайта «Конкретно.ру», был соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие».
Малькевич работал в различных СМИ и государственных комитетах. В 2020 г. был назначен на должность генерального директора телеканала «Санкт-Петербург». В прошлом году он перешел с этой должности на позицию советника главы Санкт-Петербурга на общественных началах. В конце мая Малькевич победил в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по довыборам в 18-й округ городского парламента, выборы пройдут в сентябре этого года.