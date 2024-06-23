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СМИ: в Петербурге задержан бывший топ-менеджер связанной с Пригожиным структуры

Ведомости

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, а также главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Факт задержания Горбунова и Метелева – это факт», – сказал собеседник агентства, не уточняя деталей.

Ночью 22 июня «Фонтанка» сообщила, что Горбунов и Метелев были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. Им якобы вменяется вымогательство (ст. 163 УК РФ). По версии следствия, пишет издание, фигуранты требовали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» и советника губернатора Санкт-Петербурга по работе с новыми регионами Александра Малькевича, который и написал на них заявление в правоохранительные органы.

После того, как ЧВК «Вагнер» Пригожина 24 июня 2023 г. предприняла попытку вооруженного мятежа, Роскомнадзор заблокировал связанные с ним медиапроекты. Под ограничения попали «РИА ФАН», «Невские новости», «Политика Сегодня» и «Экономика Сегодня», а также «Народные новости». Все издания входили в медиагруппу Пригожина «Патриот», фактическим руководителем которой, по данным СМИ, с 2019 г. являлся Горбунов. Метелев, помимо работы главредом сайта «Конкретно.ру», был соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие».

Малькевич работал в различных СМИ и государственных комитетах. В 2020 г. был назначен на должность генерального директора телеканала «Санкт-Петербург». В прошлом году он перешел с этой должности на позицию советника главы Санкт-Петербурга на общественных началах. В конце мая Малькевич победил в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по довыборам в 18-й округ городского парламента, выборы пройдут в сентябре этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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