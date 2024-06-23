СМИ: в Петербурге задержан бывший топ-менеджер связанной с Пригожиным структуры

Малькевич работал в различных СМИ и государственных комитетах. В 2020 г. был назначен на должность генерального директора телеканала «Санкт-Петербург». В прошлом году он перешел с этой должности на позицию советника главы Санкт-Петербурга на общественных началах. В конце мая Малькевич победил в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по довыборам в 18-й округ городского парламента, выборы пройдут в сентябре этого года.