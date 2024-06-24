Число погибших из-за теракта в Дагестане увеличилось до 20
Число пострадавших в результате теракта в Махачкале и Дербенте выросло до 46 человек, погибших – до 20. Об этом сообщил Минздрав Дагестана.
Как среди погибших, так и среди пострадавших есть и гражданские, и представители правоохранительных органов. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что близким погибших в Дагестане будет оказана помощь. Комментируя теракты в Дагестане, представитель Кремля подчеркнул, что возвращение к ситуации, которая была в России в начале 2000-х гг., невозможно, поскольку сейчас страна стала другой.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что виновные в нападении на православные церкви и синагоги в Дагестане должны быть привлечены к ответственности.