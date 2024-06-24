NASA отменило выход в открытый космос из-за проблем со скафандром астронавта
Выход в открытый космос астронавтов Майкла Барратта и Трейси Дайсона отменен из-за проблем с утечкой воды в блоке обслуживания и охлаждения скафандра. Об этом сообщило NASA.
Утечка началась после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей. Сейчас экипаж возвращается во внутренний шлюз, затем астронавты начнут процесс разгерметизации.
Экипаж должен был снять неисправный блок электроники с антенны связи на правом борту космической станции. Астронавты собирались собрать образцы для анализа, чтобы понять способность микроорганизмов выживать и размножаться на внешней поверхности орбитальной лаборатории.
Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая, но из-за проблем с клапаном сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V его перенесли на 1 июня. Эта попытка тоже не состоялась из-за неполадок в работе наземного оборудования.