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NASA отменило выход в открытый космос из-за проблем со скафандром астронавта

Ведомости

Выход в открытый космос астронавтов Майкла Барратта и Трейси Дайсона отменен из-за проблем с утечкой воды в блоке обслуживания и охлаждения скафандра. Об этом сообщило NASA.

Утечка началась после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей. Сейчас экипаж возвращается во внутренний шлюз, затем астронавты начнут процесс разгерметизации.

Экипаж должен был снять неисправный блок электроники с антенны связи на правом борту космической станции. Астронавты собирались собрать образцы для анализа, чтобы понять способность микроорганизмов выживать и размножаться на внешней поверхности орбитальной лаборатории.

5 июня корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС.

Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая, но из-за проблем с клапаном сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V его перенесли на 1 июня. Эта попытка тоже не состоялась из-за неполадок в работе наземного оборудования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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