Первый полет корабля Boeing с астронавтами на МКС отменен
Первый пилотируемый полет корабля Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) с астронавтами на борту отложен. Об этом сообщает NASA в X.
«Сегодняшний запуск Starliner отложен, поскольку команды проверяют кислородный клапан сброса давления на ступени Centaur [ракеты-носителя] Atlas V», – сказано в сообщении.
Отмечается, что астронавты покинули Starliner. Информацию об отмене полета подтвердила компания-разработчик ракеты United Launch Alliance (ULA). В Boeing заявили, что запуск был отложен по решению ULA с согласия компании и NASA. Там подчеркнули, что Starliner исправен.
Пуск Starliner должен был состояться в 22:34 6 мая по местному времени (05:34 7 мая мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Предполагалось, что корабль доставит на МКС астронавтов NASA Бутч Уилмор и Суниту Уильямс, которые пробудут там неделю. Основная задача миссии – проверить способность корабля транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
В 2019 г. космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива. Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, но через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту. Он вернулся на Землю через два дня, совершив мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс.
В мае 2022 г. Starliner успешно состыковался с МКС. Тогда корабль доставил на станцию более 360 кг груза.