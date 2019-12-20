NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Однако через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту. По плану Starliner должен был пристыковаться к МКС 21 декабря, доставив на станцию около 270 кг груза, и через восемь дней начать схождение с орбиты. На борту корабля находится только манекен с датчиками, которые отслеживают его «состояние» во время полета.