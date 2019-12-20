NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн. Он вернется на Землю через 48 часов, планируется, что корабль приземлится на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико, сообщил вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон.
Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Однако через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту. По плану Starliner должен был пристыковаться к МКС 21 декабря, доставив на станцию около 270 кг груза, и через восемь дней начать схождение с орбиты. На борту корабля находится только манекен с датчиками, которые отслеживают его «состояние» во время полета.
Boeing построил Starliner за $5 млрд по заказу NASA для доставки астронавтов на МКС. Он рассчитан на семь человек. Космический корабль для NASA также разработала SpaceX. В марте он успешно пристыковался к МКС.
Сейчас США отправляют своих астронавтов на МКС на российских «Союзах». При этом, как сообщала The Wall Street Journal, за последнее десятилетие стоимость одного места для астронавта на российском корабле выросла втрое – примерно до $80 млн. По оценкам NASA, место на Crew Dragon будет стоить меньше $60 млн.